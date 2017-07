Collegi universitari: mons. Celli (Villa Nazareth), “ai giovani anche una proposta formativa di ispirazione cristiana”

“Non siamo una casa dello studente. Quello che ci caratterizza, oltre all’offerta di vitto e alloggio, è l’offerta di una proposta formativa di ispirazione cristiana”, spiega al Sir l’arcivescovo Claudio Maria Celli, vicepresidente della Fondazione Comunità Domenico Tardini onlus e del Collegio universitario “Villa Nazareth”, membro della Conferenza dei collegi universitari di merito riconosciuti dal ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e che ha al suo attivo convenzioni di collaborazione e di scambio di docenti e studenti con diverse università estere. “I valori che trasmettiamo ai giovani a Villa Nazareth – prosegue Celli – sono una visione cristiana della vita, il rispetto della persona e della sua libertà, il valore della cultura offerta come servizio agli altri per il miglioramento della società e per il bene comune”. Ai nostri ragazzi, che “registrano risultati migliori della media nazionale”, chiediamo “impegno nel percorso formativo personale, svolgimento regolare del corso universitario, partecipazione alle iniziative culturali della Fondazione e ai servizi della vita comunitaria”. Quest’anno, annuncia ancora il vicepresidente, Villa Nazareth offrirà ai giovani la possibilità di conseguire il Fist Certificate per la conoscenza della lingua inglese grazie a un corso tenuto dal British Institute. Dal 28 luglio si svolgerà inoltre una summer school di una settimana a Dobbiaco “tra momenti di studio e passeggiate”. Gli idonei al concorso dovranno presentarsi il 26 luglio alle 8.30 nella sede di Villa Nazareth (via Domenico Tardini 35) per sostenere le prove scritte di cultura generale e i colloqui psicoattitudinali.