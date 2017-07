Beato Luigi Novarese: il 15 luglio a Brescia un momento di preghiera e di festa nella memoria liturgica

I Silenziosi operai della Croce e il Centro volontari della sofferenza della regione Lombardia hanno organizzato un pomeriggio di preghiera e festa per celebrare la memoria liturgica del loro Padre fondatore, il beato Luigi Novarese, che cade il 20 luglio. Appuntamento sabato 15 luglio, intorno alle 15.30, presso la casa dell’Associazione, in via Matteotti 6 a Montichiari, Brescia, dove, dalle 16.30, Angela Petitti, presidente della confederazione internazionale dei Centri volontari della sofferenza, terrà un incontro sulla figura e l’insegnamento del sacerdote scomparso il 20 luglio 1984 e beatificato l’11 maggio 2013 a Roma, ricordando inoltre i settant’anni (1947-2017) dalla fondazione del Centro volontari della sofferenza. Alle 18, mons. Gabriele Filippini, rettore del Seminario di Brescia, presiederà la celebrazione eucaristica durante la quale saranno ricordati i 75 anni di sacerdozio di don Pietro Bonfadini e i 30 anni di sacerdozio di don Marco Castellazzi. Celebrazioni eucaristiche, incontri e commemorazioni si svolgeranno in quella settimana in numerose diocesi italiane e nei centri delle comunità dei Silenziosi operai della croce in Polonia, Portogallo, Israele, Colombia e Camerun. Definito da San Giovanni Paolo II “L’apostolo degli ammalati”, mons. Novarese fin dalla seconda metà degli anni Quaranta si prese cura dell’emarginazione dei disabili, fondò centri di assistenza, corsi professionali per i portatori di handicap, diede vita ad associazioni come il Centro volontari della sofferenza e i Silenziosi operai della croce. Dal 1942 al 1970 lavorò presso la Segreteria di Stato Vaticana al servizio di cinque pontefici, che lasciò nel 1970 per passare alle dipendenze della Cei dove si occupò di pastorale sanitaria. Dal 1977 si dedicò interamente alla sua opera. La sua salma riposa in una cappella della chiesa di Santa Maria del Suffragio, in via Giulia 59 a Roma.