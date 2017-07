Avvenire: la prima pagina di domani 11 luglio. Confronto Italia-Europa, l’ultima battaglia di Mosul, Charlie Gard

“Avvenire” dedica il titolo della sua prima pagina al confronto Italia-Europa sui conti e il fiscal compact. Nel suo editoriale, Leonardo Becchetti scrive: “La battaglia sulla riscrittura delle regole dell’Unione europea che aspettavamo per il prossimo autunno è già iniziata quest’estate. L’Italia ha sparato il suo colpo con la proposta contenuta nell’ultimo libro dell’ex premier Renzi e nelle manovre già avviate dal presidente del Consiglio Gentiloni, volte ad abolire il Fiscal Compact per cinque anni e portare il deficit immediatamente sotto la simbolica soglia del 3% (al 2,9) al fine di liberare risorse da usare per la riduzione delle tasse e far ripartire il Paese. In economia come nella vita reale – spiega l’economista – i problemi sono complessi, i dati necessari per risolverli sono incompleti, ma esistono fortunatamente più vie per arrivare a una soluzione. Che quella del Fiscal Compact fosse particolarmente tortuosa e poco efficace è ormai dominio pubblico”.

Una fotocronaca è per l’ultima battaglia di Mosul, con un reportage dalla linea del fronte. Il titolo di taglio, a centro pagina, va al rinvio a giudizio di Marco Cappato, con l’accusa di avere indotto al suicidio dj Fabo, il giovane morto in una clinica svizzera dove era stato accompagnato dall’esponente radicale. Richiami anche per un nuovo capitolo del caso Cucchi e la condanna di Umberto Bossi.

Spazio infine per la vicenda del piccolo Charlie e per la polemica intorno a una proposta di legge per sanzionare la propaganda a favore del fascismo. Nel suo commento sul tema, Davide Parozzi scrive: “L’attenzione va tenuta alta, soprattutto rivolta alle giovani generazioni. Magari con un robusto programma di storia, così da non lasciare a qualche sito internet di dubbia scientificità la possibilità di insegnare cosa è stato il fascismo”.