Austria: attività Caritas, 900 milioni per interventi di accoglienza e sostegno. Mons. Landau, “cittadini solidali”

Circa 900 milioni di euro – oltre 100 milioni in più rispetto al 2015 – è l’importo speso dalla Caritas Austria nel 2016 per interventi caritatevoli, di sostegno e di accoglienza. I dati sono stati pubblicati oggi sul sito www.caritas.at. Quasi un terzo dei fondi è andato alla “cura e hospice”: 190 milioni di euro sono stati investiti nell’assistenza ai disabili e all’attività di accompagnamento dei malati terminali. 193 milioni di euro è invece l’impegno in interventi per “asilo, migrazione e integrazione”, con 142 progetti di inclusione, 247 case di asilo e 36 centri di consulenza per i rifugiati. “Sono convinto che possiamo ottenere di più insieme. Il coraggio è più forte della paura, l’amore è più grande dell’odio”, ha detto monsignor Michael Landau, presidente di Caritas Austria. L’organizzazione conta su 40mila volontari nei vari settori e 15.648 dipendenti a tempo pieno, aumentati di ben mille unità rispetto al 2015. “Gli austriaci sono pronti ad agire in solidarietà – ha detto Landau -. Questo è ciò che ci rende una comunità e ci tiene insieme, la solidarietà e la carità”.

Tra i dati rilevanti i 703 progetti di inclusione e assistenza sociale, gestiti da Young Caritas per complessivi 86.871 bambini e giovani, con oltre 2.600 giovani volontari impegnati. 73,5 milioni di euro sono stati impegnati per consulenza sociale, rifugi per senzatetto, 10 case madre-bambino con 155 posti residenziali, case di avviamento sociale e 19 strutture per la consulenza ambulatoriale, assistenza medica e servizi sanitari. 35 milioni di euro sono stati infine destinati a progetti all’estero.