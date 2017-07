Anziani: Auser, torna “Aperti per ferie” con il “telefono amico” e una guida ma servono altri volontari

Si rinnova anche quest’anno l’impegno dell’Auser – associazione per l’invecchiamento attivo – per aiutare gli anziani ad affrontare con serenità i disagi legati all’estate. Da Reggio Emilia a Vicenza, Bolzano, Trento, Milano e Mantova, passando per Ancona e Pesaro, ma anche in tanti comuni più piccoli, sono tanti i piani “emergenza estate” che vedono Auser protagonista con la sua rete di volontari. Sul sito per tutto il periodo estivo,sarà attiva la sezione speciale “Aperti per ferie” nella quale trovare notizie utili. Tra gli strumenti messi in campo anzitutto “Filo d’argento”, il “telefono amico” degli anziani. Con una semplice chiamata al numero verde nazionale 800-995988, totalmente gratuito e attivo tutti i giorni della settimana – festivi compresi- dalle 8 alle 20, gli anziani possono trovare una risposta concreta ai loro bisogni; consegna della spesa, dei pasti o dei farmaci a casa; compagnia domiciliare; servizi di “trasporto protetto” verso centri socio-sanitari per visite o terapie; partecipazione ad iniziative di svago e intrattenimento; informazioni sui servizi attivi nel proprio territorio. “Aperti per ferie. Auser resta sempre con te” è il titolo della Guida all’emergenza estate di facile e rapida consultazione (scaricabile dal sito), realizzata dall’Auser cui ha collaborato il geriatra Marco Ferretti (Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena di Milano) con informazioni utili per affrontare una calda estate, sicuri e sereni, e l’elenco dei numeri da contattare in caso di bisogno. Le richieste di aiuto sono tuttavia moltissime e il presidente Enzo Costa lancia un appello: “Abbiamo bisogno di volontari per poter dare una risposta a tutti”. Chi potesse dedicare un po’di tempo può chiamare il numero verde.