Spagna: domani la Giornata di responsabilità del traffico

Si celebra domani in Spagna la Giornata di responsabilità nel traffico. “Lodato sii, mio Signore, anche per i mezzi di trasporti”, il tema scelto per quest’anno. Il Dipartimento di pastorale della strada, all’interno della Commissione episcopale delle migrazioni della Conferenza episcopale spagnola (Cee), ha predisposto del materiale per la Giornata, che è promossa in occasione della festa di San Cristoforo, patrono degli automobilisti e dei viaggiatori. Attraverso il tema scelto si vuole invitare “a benedire e lodare il Dio della creazione per la tanta bellezza che ci regala e per le opportunità che ci offre per contemplarla”, sottolinea il vescovo presidente del Dipartimento di pastorale della strada della Cee, mons. José Sánchez, nel suo messaggio per la Giornata. “Se contemplando la creazione lodiamo e benediciamo Dio per le opere delle sue mani, è giusto che ringraziamo e apprezziamo anche il lavoro di tutte quelle persone che, lungo la storia, hanno inventato e costruito i più svariati mezzi di trasporto, sia per le persone sia per le merci, tanto utili alla nostra società”, scrive nel messaggio il presule. “Oggi – aggiunge – non possiamo immaginar neppure per un istante quello che sarebbe la nostra società senza mezzi di trasporto, tanto terrestri quanto marittimi o aerei. Sono una benedizione di Dio, posti al servizio e al benessere dell’uomo e per essi lodiamo anche il Signore”. Infine, mons. Sánchez invita a benedire e lodare Dio anche per tutti coloro che lavorano nei trasporti, dedicando la loro vita al servizio degli altri.