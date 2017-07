Solidarietà: Frati Assisi, fino a lunedì 3 luglio la campagna per aiutare i poveri in Italia

Si sta per concludere la campagna di solidarietà dei frati di Assisi per aiutare i poveri in Italia vittime della crisi economica e dell’indifferenza. È possibile ancora donare fino al 3 luglio inviando un sms o chiamando da rete fissa al 45515 per aiutare le mense francescane in Italia. “Ridiamo un sorriso a chi lo ha perduto. Chiediamo un ultimo sforzo agli italiani, popolo dal cuore grande, per raggiungere l’obiettivo prefissato e per aiutare chi è in difficoltà. Siamo chiamati da esseri umani ad aiutare i più deboli, i perseguitati e gli affamati”: è l’appello lanciato da padre Enzo Fortunato, direttore della Sala Stampa del Sacro Convento d’Assisi, per la campagna di solidarietà “Con il Cuore, nel nome di Francesco” che ha raccolto finora 1 milione di euro. “Manca ancora poco per raggiungere l’obiettivo – conclude padre Fortunato – la generosità degli italiani non è mancata e non mancherà”. Per partecipare alla maratona benefica sarà possibile donare fino al 3 luglio con sms e con chiamate da rete fissa al 45515. Info: www.conilcuore.info