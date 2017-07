Solidarietà: Azione Cattolica Cerreto Sannita, a Puglianello una mostra di pittura di un’ospite del Dipartimento di salute mentale

Una mostra di pittura, ceramica e oggettistica realizzata da un’ospite del Dipartimento di salute mentale di Puglianello (Bn) che sta riprendendo “in mano” la sua vita. È l’iniziativa di vicinanza e d’incoraggiamento, in un percorso di riabilitazione e socializzazione che parte dai talenti che ognuno di noi possiede, del Dipartimento di salute mentale Asl Benevento e della Compagnia Instabile Uocsm di Puglianello, promossa dall’Azione Cattolica diocesana di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, dall’Azione Cattolica di Puglianello e dalla locale amministrazione comunale. L’inaugurazione della mostra, ieri sera alle ore 20 a Puglianello presso Villa Marchitto, è stata preceduta, alle ore 19, da un recital del coro de “La Compagnia Instabile”. La mostra s’intitola “Creativa-mente – pezzi d’anima” e sarà possibile visitarla anche stasera e domani dalle ore 19 alle ore 22. La creatività e l’arte, dunque, come strumenti terapeutici di comunicazione per favorire le relazioni e per esprimere emozioni, sensibilità e speranze e come strumento di sensibilizzazione verso le fragilità e le ferite.