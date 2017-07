Sentieri Frassati: Trentino Alto Adige, domani cammino e Messa al santuario di Santa Croce

(@Gianni Zotta )

Entra nel vivo la “Settimana nazionale dei Sentieri Frassati”, giunta alla quinta edizione. In tutta Italia, compreso il Trentino Alto Adige, sono previsti camminate, incontri, celebrazioni sui sentieri intitolati al giovane beato Pier Giorgio Frassati, di cui si celebra la memoria liturgica il 4 luglio. L’appuntamento in Trentino Alto Adige è domani, domenica 2 luglio: Azione cattolica trentina e altoatesina, settimanale “Vita Trentina”, Montagna Giovani, pastorale giovanile e Fuci di Trento ripercorrono a Latzfons, il “Sentiero Frassati” dell’Alto Adige fino al santuario di Santa Croce (2.311 metri). Qui sarà celebrata la S. Messa, presieduta da mons. Giulio Viviani, assistente di Azione cattolica. Il ritrovo per la partenza è presso il parcheggio Kühhof, sopra Latzfons alle ore 8.30. In caso di maltempo l’escursione non si effettua. Per informazioni Azione Cattolica diocesana: tel. 0461/260985, e-mail segreteria@azionecattolica.trento.it.