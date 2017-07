Musica sacra: torna a Pisa dal 14 settembre al 6 ottobre “Anima Mundi”

Torna a Pisa dal 14 settembre al 6 ottobre “Anima Mundi”, rassegna internazionale di musica sacra. Giunta alla XVII edizione, la rassegna è organizzata dall’Opera della Primaziale Pisana con il contributo della Fondazione Pisa e del Comune di Pisa. I sette concerti in programma si alterneranno tra la cattedrale e il camposanto, cornici che contribuiscono a rendere “Anima Mundi” un appuntamento unico per il rapporto che si crea tra musica, arte e architettura. Come lo scorso anno, il pubblico di “Anima Mundi” avrà la possibilità di sostenere, attraverso libere offerte, alcuni progetti di solidarietà e assistenza sul territorio. L’iniziativa è promossa dall’arcidiocesi di Pisa-Caritas diocesana. “Tre ricorrenze – ricorda una nota – guidano il cartellone di Anima Mundi 2017: cinquecento anni dalla Riforma luterana, duecentocinquanta dalla morte di Georg Philipp Telemann e quattrocentocinquanta dalla nascita di Claudio Monteverdi. E da queste ricorrenze si diramano come corollari non sempre scontati, attraverso analogie, contrasti e simmetrie, molti altri temi, unendo insieme i sette concerti che impegneranno interpreti fra i più famosi del panorama internazionale”.