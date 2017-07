Estate: mons. Miniero (Vallo della Lucania), “le vacanze tempo per ritrovare se stessi”

“Grazie per aver scelto di trascorrere qualche giorno di vacanza nel Cilento, questa terra sofferta, ma meravigliosa, tra la nostra gente buona e ospitale, nella nostra Chiesa diocesana oggi più che mai impegnata nel suo cammino di rinnovamento”. Inizia così il messaggio di benvenuto che mons. Ciro Miniero, vescovo di Vallo della Lucania, rivolge ai turisti. “Le vacanze sono sempre un’occasione per vivere esperienze nuove, umane e spirituali, necessarie per ‘distendere lo spirito, per fortificare la salute dell’anima e del corpo’; stabilire nuove e fraterne relazioni tra persone di diverse condizioni e tradizioni sociali e religiose”. Per il presule, “è questo lo spirito giusto di trascorrere il tempo delle vacanze. Non solo, quindi, una pausa dalla routine quotidiana, per sospendere il ritmo della vita frenetica di tutti giorni, staccare la spina, come si dice, ma un tempo per ritrovare se stessi, ritemprare le proprie energie, per rifletter su se stessi e leggere pagine inedite della propria vita, ritrovare l’equilibrio psico-mentale”. Spesso, infatti, “le situazioni ansiogene della società contemporanea non permettono all’uomo di stare con se stesso, di apprezzare le bellezze naturali, il valore del silenzio, la grazia di godersi la compagnia di persone che ci vogliono bene”. Le vacanze, fa notare mons. Miniero, “sono poi, per il cristiano, occasione di leggere nella natura il disegno armonioso di Dio creatore, riscoprire nella preghiera e nella lettura della Sacra Scrittura l’amore di Dio per tutti noi suoi figli. LodandoLo con il bellissimo cantico di S.Francesco d’Assisi: ‘Laudato sie, mi’ Signore, cum tucte le tue creature’. Buone vacanze!”.