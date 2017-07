Disabilità: Avola, giovani studenti e volontari della Croce rossa per accompagnare i ragazzi “Super Abili” al mare

“Muovi il cuore e le mani” è lo slogan scelto dai SuperAbili onlus per questa estate solidale e all’insegna della gratuità, dell’accoglienza e delle relazioni. Mare, sole, divertimento, accessibilità, prossimità, relax, sono gli obiettivi che i volontari si prefiggono di raggiungere affinché l’estate possa essere pienamente vissuta da tutte le persone diversamente abili che sono impossibilitati a vivere nella normalità il periodo estivo. Quest’anno la famiglia dei SuperAbili di Avola accoglierà tantissimi giovani volontari che hanno deciso di vivere per tutto il periodo di luglio questa straordinaria avventura. Saranno i giovani studenti dell’Erasmus+ dell’Istituto “E. Majorana” di Avola e i giovani volontari della Croce Rossa italiana che assicureranno con la loro creatività, con la loro energia e con il loro cuore una serie di iniziative che allieteranno i momenti più caldi dei SuperAbili. “Tre giorni a settimana presso uno stabilimento balneare di Avola i giovani studenti volontari non solo renderanno più divertente e creativa l’estate dei SuperAbili ma ricorderanno a ciascuno di noi che non bisogna rimanere solo ‘intellettuali del volontariato” ma bisogna partecipare attivamente al bene di tutti e di ciascuno”, spiega Giuseppe Cataudella, presidente dei SuperAbili.