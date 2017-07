Diocesi: Vallo della Lucania, da lunedì il convegno pastorale sulla sfida educativa. Relatore mons. Galantino

La diocesi di Vallo della Lucania si sta preparando alla celebrazione del convegno pastorale diocesano che si terrà presso la sala della comunità “La Provvidenza” di Vallo della Lucania, dal 3 al 5 luglio. Il tema scelto “E fissatolo lo amò (Mc 10,21). La comunità cristiana, i giovani e la sfida educativa” avrà come relatore principale mons. Nunzio Galantino, segretario generale della Cei. Le conclusioni sono affidate al vescovo di Vallo della Lucania, mons. Ciro Miniero. “Fin dallo scorso anno la diocesi – spiega don Carlo Pisani, vicario episcopale per il coordinamento della Pastorale – ha deciso di orientarsi sull’approfondimento dei cinque verbi del Convegno ecclesiale nazionale di Firenze 2015; continuando su questa strada i presbiteri foraniali hanno scelto di soffermarsi sul verbo ‘educare’. Lo scorso decennio la Chiesa italiana aveva già invitato le comunità a riflettere sull’educazione alla vita buona del Vangelo; Papa Benedetto XVI nella sua lettera alla città e alla diocesi di Roma sull’urgenza dell’educazione (21 gennaio 2008) esprimeva la propria preoccupazione per l’emergenza educativa, ma con uno sguardo aperto alla speranza cristiana; il Convegno di Firenze vi aveva dedicato uno specifico spazio; infine, la preparazione al prossimo Sinodo dei vescovi, dedicato al tema ‘I giovani, la fede e il discernimento vocazionale’, spinge nuovamente a fermarsi su questo tema sempre caro all’azione pastorale della Chiesa”. A queste sollecitazioni, prosegue don Pisani, “si aggiungono le preoccupazioni proprie delle comunità parrocchiali che si trovano a fronteggiare la grande sfida dell’educazione in un contesto che sembra sempre più precludere speranze alle giovani generazioni; preoccupazioni e domande che hanno trovato forma nel confronto svoltosi all’interno dei presbiteri foraniali negli ultimi due mesi e che hanno motivato la riflessione sul tema scelto”.