Diocesi: Tivoli, oggi e domani festa del beato Diego Oddi e riapertura della sua casa natale

Viene celebrata oggi e domani nella parrocchia di S.Michele Arcangelo in Vallinfreda, (diocesi di Tivoli) la festa popolare del beato Diego Oddi che, per decisione assunta dal vescovo, mons. Mauro Parmeggiani, in occasione della sua visita pastorale alla comunità vallinfredana, si celebra la II domenica dopo il Corpus Domini. Nel pomeriggio di oggi, dopo la Messa celebrata nella chiesa di S.Michele Arcangelo da mons. Parmeggiani, alle ore 16,30, si snoderà per il paese che diede i natali a beato una processione con le sue reliquie fino alla casa natale che, grazie all’impegno della locale Associazione Amici di Fra Diego, presieduta da Giovanna Oddi, sarà riaperta ai pellegrini e ai fedeli dopo alcuni lavori di restauro. La diocesi, in tal modo, viene ad avere un ulteriore luogo di pellegrinaggio e riscoperta della santità locale. Diego Oddi nacque a Vallinfreda nel 1839. A 32 anni, su consiglio del beato Mariano da Roccasale, vestì l’abito francescano e il 6 maggio 1889 professò la Regola di San Francesco. “Fu apostolo di bontà e di buon esempio, angelo consolatore in tutta la zona montana della diocesi tiburtina”; si legge in un comunicato. Dopo 47 anni di vita religiosa e di ininterrotta preghiera, si spense nel 1919, cantando lodi alla Madonna. La sua tomba nella chiesa del Ritiro di Bellegra è meta frequenta di pellegrinaggi così come, sicuramente, sarà anche la sua casa natale che sarà inserita in un “percorso di santità locale” che il Servizio di pastorale giovanile della diocesi di Tivoli sta redigendo per permettere specialmente ai giovani di camminare sui passi della santità anche in vista del prossimo Sinodo dei vescovi. Fra Diego Oddi è stato beatificato da Giovanni Paolo II il 3 ottobre 1999.