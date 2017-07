Diocesi: Terni, martedì celebrazioni per san Cassio, copatrono di Narni. Da oggi triduo di preparazione

Martedì 4 luglio la comunità diocesana cdi Terni Narni Amelia celebrerà la memoria di San Cassio, copatrono insieme a San Giovenale della città di Narni, con una solenne concelebrazione nella concattedrale di Narni alle 18 presieduta dal vicario generale della diocesi, mons. Salvatore Ferdinandi, con i canonici del Capitolo della cattedrale. Seguirà un concerto d’archi della scuola di musica della parrocchia. In occasione della solennità di San Cassio saranno visibili le tele recentemente restaurate nella con cattedrale di Narni. La festa sarà preceduta dal triduo che inizierà questa sera alle 18 con la celebrazione eucaristica e la serata dedicata alle coppie di sposi “Gesù ci insegna ad amare”. Domani giornata di solidarietà “Dio è amore”. Nelle messe sarà effettuata la raccolta di indumenti per il carcere di Terni. Lunedì 3 luglio, vigilia di San Cassio, alle 18 celebrazione eucaristica e alle 21.15 riunione del consiglio pastorale. San Cassio fu vescovo di Narni dal 536 al 568. Il Papa San Gregorio nei “Dialoghi” e nelle “Omelie” parla della sua vita e della sua santità. Resse la Chiesa di Narni durante le invasioni barbariche, si adoperò per ammansire la furia degli invasori, affrontò personalmente il re Totila ottenendo che la Narni fosse risparmiata. Le sue reliquie, nell’850, furono rubate e portate nella Basilica di San Frediano in Lucca. Nel 1679 una parte di esse fu restituita alla città di Narni e di nuove riposte nell’Oratorio ove era stato sepolto.