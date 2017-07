Diocesi: Perugia, domani traslazione spoglie Venerabile Trancanelli da chiesa di Cenerente a Ospedale Santa Maria della Misericordia”

La comunità diocesana perugino-pievese si appresta a vivere un evento molto significativo a conclusione dell’Anno pastorale, la solenne traslazione delle spoglie mortali del venerabile servo di Dio Vittorio Trancanelli (1944-1998) dalla chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena in Cenerente alla cappella dell’Ospedale di “Santa Maria della Misericordia” in Perugia, in programma domani, domenica 2 luglio (ore 16-19). Il venerabile servo di Dio era un noto medico chirurgo, che, insieme alla moglie Rosalia Sabatini e ad altre famiglie, diede vita all’opera diocesana di carità “Alle Querce di Mamre” per persone in gravi difficoltà, in particolare minori con disagi e disabilità. Lo scorso febbraio Papa Francesco lo ha dichiarato venerabile. “Si tratta del primo pronunciamento della Chiesa sulla santità della vita del nostro Vittorio – spiega il postulatore della causa di canonizzazione, Enrico Solinas –. Ciò significa che ora noi possiamo rivolgerci a lui con speranza, sicuri della sua intercessione presso Dio”. “Di fronte all’aumento della devozione verso il venerabile servo di Dio”, precisa la Curia, “e venendo incontro al desiderio di tanti fedeli e molti suoi collaboratori”, è stato disposta d’intesa con la famiglia la traslazione delle sue spoglie mortali “alla cappella dell’Ospedale di Santa Maria della Misericordia, perché riposino accanto a quelle corsie e a quelle sale operatorie che hanno visto il venerabile servo di Dio operare con grande professionalità”. Dopo l’apertura del loculo, la traslazione “a spalla” e la tumulazione nel sarcofago appositamente predisposto, si terrà la celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti.