Diocesi: Loreto, al via martedì la rassegna di giovani organisti “Angeli musicanti in Santa Casa”

Martedì prossimo, 4 luglio, prenderà il via a Loreto la IV edizione di “Angeli musicanti in Santa Casa”, la rassegna musicale i cui protagonisti sono giovani organisti ancora impegnati negli studi o appena diplomati. Direttore artistico della rassegna è il maestro Giuliano Viabile, che è anche direttore della Cappella musicale della Santa Casa, il quale si è avvalso quest’anno della collaborazione del Conservatorio musicale “G.B. Martini” di Bologna, presso il quale i musicisti protagonisti si sono formati. A tenere il primo concerto, il 4 luglio alle 21,15, presso la pontificia basilica della Santa Casa di Loreto, con ingresso libero (come tutti gli altri) è il maestro Alessandro Buffone. A seguire, il 18 luglio, Francesco Zagnoni; il 29 luglio Simone Billi; il 1° agosto Giovanni Michelini. Buffone, che è nato nel 1985 a Loreto, eseguirà l’Ave Maria Op. 104 n. 2 di Marco Enrico Bossi (1861 – 1925); Mattheus-Final da “Bach’s Memento” – 1925 di Charles-Marie Widor (1844 – 1937); Sicilienne dalla Sonata per flauto BWV 1031, trascrizione per organo di Louis Vierne di Johann Sebastian Bach (1844 – 1937); Fanfare di Jacques-Nicolas Lemmens (1823 – 1881).