Diocesi: Grosseto, stasera a Castiglione della Pescaia la festa “MareMessaMangiare” per gli animatori dei Grest

Chi si troverà a passare sulla battigia della spiaggia libera vicina al bagno Bruna (zona Ponte Giorgini), a Castiglione della Pescaia, oggi, non potrà non notare tanti giovani con in dosso una maglietta color turchese. “Sono gli animatori dei Grest, che in queste settimane sono impegnati in questo importante servizio nei confronti dei più piccoli in varie parrocchie della diocesi di Grosseto, e ai quali oggi sarà, invece, donato un pomeriggio-sera tutto per loro per esprimere il grazie della Chiesa diocesana per il loro prezioso servizio”. Lo si legge in una nota della diocesi di Grosseto. Si intitola “MareMessaMangiare” la festa pensata dalla Consulta diocesana di pastorale giovanile come “dono – spiega don Stefano Papini, responsabile della Pastorale giovanile della diocesi – per il servizio che hanno svolto con dedizione ed impegno verso i bambini che hanno partecipato e partecipano, in questi giorni, ai Grest nelle parrocchie”. Organizzato per la prima volta, “sarà, per loro – continua don Stefano – un momento per incontrarsi, conoscersi ancora di più e condividere le esperienze vissute nelle singole realtà”.

E allora via alle tre “M”: “MareMessaMangiare”; i ragazzi, infatti, a partire dalle 18.30 trascorreranno un piacevole pomeriggio sulla spiaggia, tra giochi organizzati e divertimento, quindi intorno alle 20 la Messa, che sarà celebrata al Bagno Bruna, e infine, la cena insieme.