Diocesi: Gorizia, oggi la Festa dei popoli

Si svolgerà oggi a Gradisca d’Isonzo, nella diocesi di Gorizia, la tradizionale “Festa dei popoli”, momento di incontro tra le diverse comunità etniche presenti sul territorio diocesano. La manifestazione, promossa dall’Ufficio diocesano Migrantes in collaborazione con il comune e la parrocchia di Gradisca d’Isonzo, inizierà oggi pomeriggio con l’inaugurazione della mostra sull’immigrazione seguita da momenti di animazione e giochi per bambini. Alle 19 la Santa Messa plurilingue animata dai gruppi etnici presso il duomo di Gradisca d’Isonzo. La giornata si concluderà alle 20 con la cena etnica seguita da uno spettacolo di musiche e danze dei vari paesi partecipanti. La mostra resterà invece visitabile fino a domenica 9 luglio. “Con la festa dei popoli si vuole ribadire quanto la reciproca conoscenza sia fonte di arricchimento e consenta di superare barriere e diffidenze, conoscere in prima persona consente di superare i pregiudizi e comprendere meglio l’altro”, spiega la Migrantes diocesana in una nota.