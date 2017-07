Diocesi: Caritas Nola, torna “Agosto col grembiule” a favore di migranti ed esclusi

Torna “Agosto col grembiule”, l’iniziativa della Caritas diocesana di Nola, che offre l’opportunità a tutti di un tempo di “riposo alternativo”, “un’oasi in cui riscoprire se stessi e la relazione con gli altri, soprattutto dei poveri e degli ultimi”. Quest’anno “Agosto col grembiule” promuove due esperienze diversificate per aiutare l’incontro con povertà sempre più radicate sul territorio diocesano. La prima esperienza riguarda “l’emergenza migratoria alla quale ci troviamo ad assistere, molte volte, impotenti e che ci pone di fronte all’interrogativo di quali modalità mettere in campo per accogliere coloro che, lasciate case, paesi e persone care, si sottopongono a viaggi fortunosi ed estenuanti per cercare condizioni di vita migliori”, spiega la Caritas. La seconda esperienza, invece, riguarda “gli esclusi, coloro che abitano le periferie dei nostri paesi e si rivolgono ai servizi di prima accoglienza del nostro territorio. La maggior parte di quanti richiedono aiuto abitano le nostre città e hanno una famiglia che ha cessato di aiutarli”.

“Agosto col grembiule” è destinata a tutti, per tutto il mese di agosto, presso le Locande di San Vincenzo di Nola, Pomigliano e San Giuseppe Vesuviano. Ogni giorno di agosto dalle 9.30 un referente della Caritas accoglie quanti desiderano indossare il grembiule. La giornata è divisa in due turni (9.30-12 – 11.30/14) con la preghiera alle ore 12, che rappresenta il momento comunitario. Per le comunità parrocchiali è possibile vivere questa esperienza in gruppo scegliendo uno o più giorni di agosto. Info: https://caritasnola.getscrew.com/porfolio/agosto-col-grembiule