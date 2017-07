Città: Milano, lunedì 3 luglio si presenta il “Rapporto Ambrosianeum 2017”

Verrà presentato il 3 luglio a Milano il “Rapporto sulla città Ambrosianeum 2017”, intitolato “Una metropoli per innovare, crescere, sognare”, realizzato con studiosi di diverse università grazie al contributo di Fondazione Cariplo ed edito da Franco Angeli (Fondazione culturale Ambrosianeum, ore 11.30). Parola d’ordine, innovazione. “In una Milano che continua a godere dei benefici di Expo – si legge in un comunicato – il Rapporto Ambrosianeum 2017 sceglie di indagare i fenomeni innovativi caratteristici di Milano e dell’area metropolitana, intesi come segnali sintomatici di un cambiamento forte, e come ‘segnali stradali per orientamenti futuri”. Il Rapporto declina il termine innovazione secondo tre direttrici fondamentali, corrispondenti ad altrettante sezioni del Rapporto: “Imprese, tecnologie, saperi”; “Economia, condivisione, risorse”; “Welfare, comunità, luoghi”. Ma l’innovazione che Ambrosianeum auspica è “inclusiva dal punto di vista sociale”. “La memoria è radice e futuro”, scrive infatti nella presentazione il presidente Ambrosianeum Marco Garzonio, citando la recente visita papale a Milano e suggerendo, alla luce dei suoi numi tutelari di sempre – Lazzati e Dossetti, La Pira e Greppi – un decalogo per riflettere e agire “politicamente”. “Un’innovazione inclusiva – si legge nel testo – è un’innovazione sociale che presta attenzione a chi resta ai margini, prova a coinvolgere attivamente i cittadini, mette in rete gli attori sociali, non cancella ciò che c’era prima”. Alla presentazione, oltre a Garzonio, interverranno, fra gli altri, Mattia Macellari, presidente Gruppo giovani imprenditori di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, e Rosangela Lodigiani, curatrice del Rapporto.