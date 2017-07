Bioetica: Bardonecchia, dal 3 luglio il primo convegno internazionale dedicato al rapporto con il cinema

Inizierà lunedì 3 luglio (ore 16.30) a Bardonecchia (To), nel palazzo delle feste, il 1° convegno internazionale di bioetica dal titolo: “Bioetica e cinema – Tra destino e desiderio: alla ricerca del corpo perduto”. In apertura, è prevista la lectio magistralis “Nutrirsi: per il corpo o per lo spirito?”, a cura di Giorgio Calabrese, docente di alimentazione e nutrizione umana dell’Università del Piemonte Orientale, nonché presidente del Comitato nazionale sicurezza alimentare del Ministero della Salute. Previsti gli interventi, tra gli altri, di mons. Alfonso Badini Confalonieri, vescovo di Susa; Alessandra Ferraro, giornalista Rai ed esponente Ucsi; Pietro Grassi, della Pontificia università della Santa Croce Roma; Franco Balzaretti, vicepresidente nazionale dell’Associazione medici cattolici italiani e direttore responsabile Day Surgery Asl Vercelli. In occasione del convegno verrà anche allestita, nel foyer del palazzo delle feste, un’esposizione di arte sacra ed icone a cura di Alessandra Favini e Tiziana Pieruz. I lavori termineranno il 6 luglio.