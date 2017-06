Vaccini obbligatori: Boscia (Amci), “solidarietà e massimo sostegno al ministro Lorenzin”

“L’Associazione medici cattolici italiani esprime solidarietà, vicinanza e massimo sostegno al ministro Beatrice Lorenzin e la ringrazia per la meritoria, efficace e coordinata opera che con coraggio porta avanti nel suo ministero. L’attenzione alla prevenzione vaccinale che il ministro Lorenzin, con massima determinazione e grande onestà intellettuale, pone fra gli obiettivi prioritari della sua azione di governo va elogiata e sostenuta perché basata su rigorosi dati scientifici e su positivi progetti di sorveglianza epidemiologica”. Ad affermarlo, in una nota, è Filippo Maria Boscia, presidente nazionale dell’Associazione medici cattolici italiani (Amci), il quale aggiunge: “Sosteniamo da sempre che ‘prevenire è meglio che curare’: oggi dovremmo sottolineare che tale prevenzione vuole mantenere sani i sani e garantire benessere e salute ai bambini e agli adulti. Prevenzione significa ridurre il carico delle malattie e ottimizzare i costi sociali”. “I medici cattolici – prosegue la nota – sono accanto al ministro per contrastare ogni montante disaffezione alle vaccinazioni e dissipare le infondate paure che imprudentemente serpeggiano nella società. L’Amci incoraggia e sostiene l’azione del ministro, giudicandola positiva, opportuna ed indispensabile perché orientata a creare conoscenza e coscienza sanitaria nei cittadini utenti, che costruiscono così la consapevolezza di salute, ponendo le basi di un auspicato loro benessere fisico, psichico e relazionale”.