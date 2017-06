Trento Longaretti: Sardo (Ucai), “protagonista per più di cento anni dell’arte italiana”

“Ha accompagnato l’arte italiana per più di cento anni da protagonista, facendo riflettere, pensare, attraverso la partecipazione alle mostre e alle proposte nazionali”. Il presidente dell’Unione cattolica artisti italiani, Giovanni Sardo, ricorda con queste parole Trento Longaretti, il pittore recentemente scomparso, tra i fondatori dell’Ucai. Nel 1953 creò assieme allo scultore Piero Brolis l’Ucai Bergamo di cui fu presidente per molti anni. “Ha sempre seguito le iniziative Ucai fino a poche settimana fa – racconta Giorgio Della Vite, attuale presidente di Ucai Bergamo -. Non mancava mai la sua partecipazione alle iniziative artistiche, contribuendo a sua volta con la sua opera. Nel 2016 gli abbiamo dedicato una video-intervista, in occasione del centesimo compleanno: si trattò di una lunga chiacchierata che ripercorreva il suo percorso artistico e la sua figura. Ora contiamo di mettere a disposizione di tutti questa che è tra le sue ultime testimonianze”. Una produzione artistica vastissima quella del maestro Longaretti. Tra le sue opere, una Resurrezione di Lazzaro commissionatagli da una parrocchia di San Miniato, in provincia di Pisa. “Longaretti accettò subito e fece pervenire la propria opera che oggi fa parte della pinacoteca nella chiesa”, sottolinea Fabrizio Mandorlini, presidente Ucai San Miniato.