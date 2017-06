Spiritualità: Migrantes Piemonte, domenica 11 giugno a Novara il pellegrinaggio regionale dei migranti

Sarà dedicata al tema “Abitare in Italia, sfide e opportunità per la fede” la quarta edizione del pellegrinaggio regionale dei migranti residenti in Piemonte e Valle d’Aosta che si svolgerà domenica 11 giugno a Novara. L’iniziativa, promossa dal Coordinamento regionale Piemonte e Valle d’Aosta di Migrantes, prenderà il via verso le 11 dopo l’accoglienza dei partecipanti, prevista tra le 10 e le 10.30, in viale Turati. In diversi luoghi si svolgeranno le catechesi, per gruppi linguistici, sul brano degli Atti degli Apostoli che parla della Pentecoste. Dopo il pranzo, alle 14 è previsto un momento di festa e di spettacolo animato dalle varie etnie che si terrà in piazza della Repubblica, antistante la Cattedrale dove, alle 16, il vescovo di Novara, monsignor Franco Giulio Brambilla, presiederà la celebrazione eucaristica che chiuderà la giornata. Presentando l’iniziativa in una lettera alle comunità, monsignor Francesco Ravinale, vescovo di Asti e delegato Migrantes della Conferenza episcopale di Piemonte e Valle d’Aosta, afferma che “mi sembra significativo che tutto questo venga vissuto all’interno di una città e di una Chiesa Cattedrale, segno dell’integrazione che la ‘pastorale dei migranti’ vuole vivere all’interno della pastorale ordinaria delle nostre comunità cristiane”. “Penso che siamo tutti chiamati ad evitare il rischio del ‘ghetto di gruppo’, affinché anche questa giornata possa totalmente esprimere quella dimensione ‘cattolica’ della Chiesa, aperta ai bisogni e alle necessità del mondo intero”.