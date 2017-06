Settimanali Fisc: L’Azione, un libretto e una serie di itinerari per un’estate in montagna

È pronto anche quest’anno il libretto “Camminamonti”, un piccolo raccoglitore per i timbri dei rifugi montani raggiunti durante l’estate. A promuoverlo è “L’Azione”, il settimanale diocesano di Vittorio Veneto aderente alla Federazione dei settimanali cattolici (Fisc), insieme alle sezioni Cai locali e al Gruppo Nino Lot di Cordignano. Unitamente al libretto, informa una nota del settimanale, “verranno proposti anche dieci itinerari speciali per arrivare ad altrettante splendide cascate, uno degli spettacoli più emozionanti che si possano incontrare in montagna”. “Camminamonti” – nato 24 anni fa per unire la passione per l’escursionismo e l’amore per la montagna – è “un ‘gioco’ al quale chiunque può aderire gratuitamente, e a fine estate, riconsegnando il libretto, gli sforzi saranno premiati con una maglietta ricordo e, per chi ha collezionato più timbri, ci saranno ulteriori premi”. Se le escursioni sono libere e autonome, due appuntamenti sono organizzati per radunare tutti i partecipanti: una a settembre in montagna con escursione guidata, messa e pranzo. L’altra invece sarà a novembre con le cerimonia di premiazione arricchita dalla presenza di ospiti esperti di natura ed escursionismo. Il regolamento completo, gli itinerari speciali e i luoghi dove reperire il libretto si possono trovare sul sito www.lazione.it alla voce Camminamonti.