Santa Sede: il 12 e 12 giugno seminario su migranti, rifugiati e vittime della tratta

Lunedì e martedì prossimi, 12 e 13 giugno, la sezione migranti e rifugiati del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale organizza un seminario di lavoro con i vescovi responsabili e i direttori nazionali delle commissioni per la pastorale di migranti e rifugiati delle Conferenze episcopali dei cinque Continenti. È attesa la partecipazione di circa 40 persone, direttamente impegnate nella tutela dei diritti di migranti e rifugiati e nella lotta al traffico di esseri umani.

“Condividere le principali preoccupazioni pastorali in termini di migranti, sfollati, richiedenti asilo, rifugiati e vittime della tratta nelle diverse regioni del mondo”: questo, informa il Dicastero pontificio in una nota, l’obiettivo dell’iniziativa, che si inserisce nel quadro degli impegni della Sezione in vista dei Global Compacts su migranti e rifugiati, che saranno approvati a fine 2018. I lavori, a porte chiuse, saranno inoltre “indirizzati all’individuazione di elementi essenziali per una strategia pastorale comune, al suggerimento di contributi e aiuti da parte della sezione e alla redazione di alcuni punti fondamentali, da presentare poi all’attenzione del Santo Padre”.