Regno Unito: Tusk a May, ” condurre i negoziati sul ritiro dall’Unione europea nel migliore spirito possibile”

Congratulazioni a Theresa May per essere stata rinominata primo ministro del Regno Unito sono state inviate nel pomeriggio da Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo. “La nostra responsabilità condivisa e il compito urgente ora sono di condurre i negoziati sul ritiro del Regno Unito dall’Unione europea nel migliore spirito possibile, assicurando il risultato meno devastante per i nostri cittadini, le imprese e i paesi dopo il marzo 2019”, scrive Tusk nella lettera. “Il termine fissato dall’articolo 50 del Trattato non ci lascia tempo per perdere”, spiega il presidente che assicura il suo “pieno impegno” per “mantenere regolari e stretti contatti al nostro livello per facilitare l’attività dei nostri negoziatori”. Donald Tusk dà appuntamento alla premier britannica al Consiglio europeo che si svolgerà a Bruxelles i prossimi 22-23 giugno e che in agenda vede, tra gli altri, i temi del “contro-terrorismo, sicurezza e difesa, commercio e accordo di Parigi”. In un tweet di stamane, Michel Barnier, negoziatore europeo per Brexit, scriveva: “I negoziati per il Brexit dovrebbero cominciare quando la Gran Bretagna è pronta; la tabella di marcia e le posizioni dell’Ue sono chiare. Facciamo del nostro meglio per raggiungere un accordo”. La data di avvio dei negoziati con la Gran Bretagna per l’uscita dall’Ue era stata fissata per il 19 giugno prossimo.