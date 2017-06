Rai Due: Sulla Via di Damasco, la puntata di sabato su “Paradisi artificiali”, dipendenze patologiche legate ad alcol, droghe e gioco d’azzardo

Si occuperà di dipendenze patologiche legate ad alcol, droghe e gioco d’azzardo la prossima puntata di “Sulla Via di Damasco”, dal titolo “Paradisi artificiali”, in onda sabato su Rai Due, alle ore 8.45. Numerosi gli ospiti e le testimonianze del programma di mons. Giovanni D’Ercole e Vito Sidoti. Fra loro Roberto Anteghini, con un trascorso nella droga, intossicato dalla sensazione di una nuova libertà che, spiega una nota, “alla prova dei fatti, dopo un percorso nella Comunità di don Gelmini, si è rivelata illusoria e ingannevole”. A seguire la storia di Mimmo, una vita stretta nella solitudine e nell’emarginazione per colpa dell’alcool. Ritroverà un motivo di speranza grazie all’incontro con l’associazione “Alcolisti anonimi,” recuperando se stesso, gli affetti e la famiglia. Il viaggio nelle epidemie della modernità proseguirà con la storia di Giovanni, a cui il gioco d’azzardo ha strappato tutto, arrivando a giocare anche 2mila euro al giorno. In chiusura, una testimonianza controcorrente: Francesco, proprietario di un bar ad Adria, che ha rinunciato alle slot machines rimpiazzandole con un angolo bimbi, spazio musica e scambio libri.