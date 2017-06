Papa Francesco: domani dal presidente Mattarella al Quirinale con 300 bambini terremotati

In occasione della visita di Papa Francesco al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, domani, sabato 10 giugno, nei giardini del Quirinale saranno presenti anche 300 bambini del Centro Italia colpiti dal terremoto. L’evento sarà trasmesso in diretta da Tv2000, dalle 10.30 alle 12.50 con uno speciale a cura della redazione giornalistica del Tg2000. Nel corso della diretta, condotta da Nicola Ferrante, saranno effettuati collegamenti con gli inviati al Quirinale e commenti in studio con ospiti Fabio Zavattaro, giornalista e vaticanista, Giuseppe Tognon, docente della Lumsa e presidente della Fondazione Trentina “Alcide De Gasperi”, e padre Francesco Occhetta, gesuita e redattore de “La Civiltà Cattolica”.