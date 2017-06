Papa Francesco: arrivato alla sede romana di “Scholas”, lo accolgono i ragazzi

Il Papa è arrivato puntuale, alle 17, nel Palazzo San Calisto, per l’inaugurazione ufficiale della sede romana – in territorio vaticano – di Scholas Occurrentes, la Fondazione di diritto pontificio eretta e creata da Francesco il 13 agosto 2013, che da oggi inizia le attività in Italia. All’inaugurazione a Trastevere – dove il Papa è stato accolto dai ragazzi – intervengono autorità religiose e istituzionali, rappresentanti dell’associazionismo, sostenitori e giovani protagonisti delle attività di “Scholas Ciudadanía” provenienti da 9 paesi: Italia, Colombia, Haiti, Paraguay, Argentina, Brasile, Messico, Spagna ed Emirati Arabi Uniti, con i quali il Papa intratterrà un dialogo. Tra i presenti: il presidente mondiale di Scholas, José María Del Corral; il segretario di Scholas, Enrique Palmeyro; il ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli; il segretario della Congregazione per l’educazione cattolica, mons. Vicenzo Zani; il presidente dell’Agenzia spaziale italiana, Roberto Battiston; il direttore generale della AS Roma, Mauro Baldissoni con il calciatore Alessandro Florenzi e i giovani di Roma Cares; Paolo Picchio, padre di Carolina, vittima del cyberbullismo. La Fondazione pontificia Scholas Occurrentes è presente in 190 Paesi con una rete che comprende 446.133 scuole e reti educative di tutte le confessioni religiose e laiche, sia pubbliche sia private. Il suo obiettivo fondamentale è la promozione della cultura dell’incontro per la pace attraverso l’educazione e attraverso anche la tecnologia, l’arte e lo sport. “Scholas”, il più grande movimento studentesco a livello mondiale, ha preso il via 20 anni fa in Argentina, quando Jorge Mario Bergoglio era arcivescovo della città di Buenos Aires.