Paesi Bassi: “Assaggia la Chiesa”, iniziativa missionaria delle parrocchie olandesi

Le parrocchie olandesi sono invitate a prendere parte all’iniziativa “Assaggia la Chiesa”, per motivare e incoraggiare i membri delle comunità a invitare parenti, amici, vicini a tornare una volta in chiesa e partecipare a una celebrazione, pensata in modo particolare per l’occasione. L’iniziativa si svolgerà il 9-10 settembre 2017. “La Conferenza episcopale olandese spera che si possa dare a tanti l’opportunità di rinnovare la conoscenza della Chiesa e della fede”. Pioniere di questa pratica è il “Back to church” inglese, lanciato nel 2004 dall’anglicano Michael Harvey. “Noi credenti occidentali spesso non invitiamo e non siamo missionari perché temiamo un no, un rifiuto, che non significa in realtà ‘mai’, ma piuttosto ‘non ancora’. E che male fa sentirsi dire no una volta?”, diceva Harvey in un seminario di preparazione tenuto in Olanda. L’esperienza mostra che circa il 15% delle persone che hanno accettato l’invito, iniziano ad andare in chiesa e che le comunità ne traggono uno slancio positivo e il desiderio di rendere le celebrazioni più vive e accoglienti sempre. “Assaggia la Chiesa” è stata lanciata dal Consiglio delle chiese nei Paesi Bassi. A disposizione c’è un sito (www.kerkproeverij.nl) per registrarsi e scaricare materiali utili. Referente per la Chiesa cattolica è il vicario della diocesi di Groningen-Leeuwarden don Arjen Bultsma, che sta preparando un opuscolo da distribuire agli invitati del 10 settembre contenente le informazioni di base sulla chiesa cattolica.