Notizie Sir del giorno: Papa Francesco a Scholas Occurrentes, elezioni Regno Unito, 40 anni obiezione di coscienza e servizio civile di Caritas italiana, Ong e migranti

Papa Francesco: a Scholas Occurrentes, globalizzazione “non è palla da biliardo, ma poliedro”. “No bulli!”. No a educazione di “élite”

È l'”elitizzazione” il “pericolo” che si corre nel mondo della scuola. Lo ha denunciato il Papa, che nel discorso, in spagnolo e a braccio, pronunciato in risposta alle domande dei giovani di 9 Paesi dei cinque continenti, in occasione dell’inaugurazione ufficiale della sede vaticana di “Scholas Occurrentes”, ha stigmatizzato l’atteggiamento di chi pensa che “il presupposto dell’educazione” sia quello di “creare una élite”. “Siamo in un mondo in cui domina la globalizzazione, e la globalizzazione è buona – ha spiegato Francesco – però il pericolo è di concepire la globalizzazione come una palla da biliardo”, mentre “è un poliedro”. L’educazione come “apertura, ascolto, dialogo”, non si fa “aggredendo”, ha ammonito Francesco, che subito dopo ha esclamato: “No bulli!”. (clicca qui)

Elezioni Regno Unito: Lord Alton (commentatore cattolico), situazione più complessa, negoziati in salita per il Brexit

Il giorno dopo la consultazione nel Regno Unito si evidenzia un panorama complicatissimo che richiederà “immaginazione e inventiva, anche da parte dell’Unione europea, perché bisognerà andare oltre la posizione di oggi che vuole il Regno Unito fuori oppure dentro l’Europa”. A commentare per il Sir il post elezioni britanniche è il cattolico più influente del Regno Unito, Lord Alton. “Benché Theresa May, che aveva minacciato di rompere completamente con l’Unione europea, sia stata sconfitta, è probabile che un approccio duro a Bruxelles continui a prevalere. E i Conservatori dovranno allearsi con i nordirlandesi del partito Dup per avere una maggioranza in parlamento”, aggiunge. (clicca qui)

Caritas Italiana: 40 anni di obiezione di coscienza e di servizio civile

“Il 10 giugno 1977, 40 anni fa, Caritas Italiana firmava la convenzione con il Ministero della Difesa per la gestione dei suoi primi obiettori di coscienza al servizio militare, che entreranno in servizio il successivo 15 settembre. Tra i primi due Alfredo Remedi, della Caritas diocesana di Genova. Da allora sono stati quasi 100.000 i giovani obiettori in servizio civile nelle Caritas diocesane, cui si aggiungono dal 2001 oltre 10.000 ragazzi e ragazze del nuovo servizio civile nazionale”. Lo ricorda una nota odierna di Caritas Italiana. (clicca qui)

Iran: fonte Sir, “in Medio Oriente sta prendendo forma un regolamento di conti tra schieramenti contrapposti”

“È stato scritto che in Medio Oriente sta prendendo forma un regolamento di conti tra schieramenti contrapposti ed è a questo scontro che bisogna guardare se si vuole comprendere quali dinamiche rischiano di infiammare ancora di più tutta la regione”. Raggiunta dal Sir, una fonte che preferisce rimanere anonima fa il punto di quanto è successo due giorni fa a Teheran, dove un duplice attentato ha provocato la morte di 13 persone e il ferimento di 52. (clicca qui)

Ong e migranti: Goldsmith (Università Londra), “agenzie Ue e governi hanno reso i viaggi più rischiosi”

Le Ong che fanno ricerca e soccorso in mare “non sono la causa del peggioramento delle condizioni imposte dai trafficanti” ai migranti (ad esempio l’utilizzo di gommoni e imbarcazioni di minore qualità con centinaia di persone stipate). Al contrario le accuse “ignorano deliberatamente il ruolo che altri attori, incluse le agenzie dell’Ue e i governi nazionali, hanno avuto nel rendere le traversate più rischiose”. Lo afferma una indagine condotta dai ricercatori dell’università londinese Goldsmith, presentata oggi a Roma alla stampa estera. (clicca qui)

Ammalati: mons. Lorefice (Palermo), in visita ai reparti oncologici del Policlinico Paolo Giaccone. “Preti e medici condividono passione per l’uomo”

“Tra i preti e i medici c’è una specularità, e cioè una vocazione comune, condividendo la passione per l’uomo”. Lo ha detto l’arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice, questa mattina visitando i reparti di oncologia del Policlinico “Paolo Giaccone” del capoluogo siciliano, dove ha incontrato i pazienti e il personale sanitario. “Visitare gli ammalati è per me il momento più bello del mio ministero”, ha aggiunto Lorefice. (clicca qui)

Lotta all’usura: Cerreto Sannita, apre lo Sportello “Mano Amica”. Mons. Battaglia, “prevenzione, solidarietà e accompagnamento”

Con la collaborazione della Fondazione antiusura “Interesse Uomo”, convenzionata con l’associazione “Libera”, apre ufficialmente i battenti lo Sportello antiusura “Mano Amica” della Caritas diocesana di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, fortemente voluta dal vescovo della diocesi, mons. Mimmo Battaglia, per il quale sono tre le parole chiave del progetto: “Prevenzione, solidarietà e accompagnamento. Prevenzione attraverso l’educazione alla legalità e alla giustizia sociale, solidarietà attraverso l’ascolto e accompagnamento dando speranza attraverso azioni concrete”. (clicca qui)