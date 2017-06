Fondazione Triulza: Milano, “E…state in cascina” con iniziative dedicate ai bambini e alle loro famiglie

Con l’arrivo dell’estate l’appuntamento con “E…state in cascina”, il progetto culturale estivo ideato e finanziato dalla Fondazione Triulza per arricchire il programma di attività del Parco Experience promosso da Arexpo con iniziative dedicate ai bambini e alle loro famiglie. Cascina Triulza, si legge in una nota, “si ripropone come un’area tematica all’interno del grande parco che vivrà nei fine settimana di questa estate 2017 con attività ludico-didattiche per promuovere i valori della sostenibilità, della scienza e della tecnologia, temi al centro del futuro “Parco della scienza, del sapere e dell’innovazione” che nascerà nell’ex area Expo. All’insegna della sostenibilità anche le proposte del ristorante di Cascina Triulza, aperto dallo scorso 27 maggio, realizzate con la consulenza scientifica dell’Università degli Studi di scienze gastronomiche di Pollenzo. Da sabato 17 giugno, inoltre, prende il via un ricco programma di laboratori per avvicinare i bambini, dai 3 agli 11 anni, ai segreti di animali e piante e alle potenzialità creative e collaborativa della robotica, grazie alla partnership di Fondazione Triulza con Farfalle nella Testa e Stripes Cooperativa. Saranno nove i laboratori organizzati quest’estate in Cascina Triulza ogni sabato e domenica per i bambini, che si terranno dalle 15.30 alle 17.00. Le attività saranno gestite dagli educatori di Farfalle nella Testa, realtà che gestisce a Bordano la più importante Casa delle Farfalle italiana e che fornisce servizi e progetti didattici e scientifici a numerosi musei scientifici, science center, zoo, acquari.