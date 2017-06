Estate: Milano, al via il piano per l’emergenza caldo per anziani e disabili

È partito due giorni fa il nuovo piano messo a punto dal Comune di Milano per fronteggiare l’emergenza caldo. Con l’arrivo dell’estate, l’amministrazione ha annunciato il potenziamento dell’assistenza domiciliare fornita già durante l’anno agli anziani e alle persone con disabilità seguiti dai Servizi territoriali, estendendoli a tutte le fasce più deboli della cittadinanza. Le richieste potranno essere effettuate chiamando il numero verde gratuito 800.777.888, attivo dalle 8 alle 19, dal lunedì al sabato (in caso di ondate di calore improvvise, sarà in funzione anche la domenica con gli stessi orari). Per quanto riguarda gli interventi richiesti, saranno organizzati dagli operatori del Comune dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17 e fino alle 19, sabato e domenica compresi. Tra le operazioni assistenziali a cura degli operatori, è prevista la consegna dei pasti a domicilio, l’assistenza domiciliare per l’igiene della persona e la pulizia della casa. Il piano anti-caldo si svolgerà in due fasi: la prima dal 5 giugno al 26 luglio, la seconda dal 27 luglio al 3 settembre. Le iniziative dedicate agli anziani riguarderanno anche il terzo settore, coinvolgendo tutte le strutture ricreative dedicate agli anziani, compresi gli spazi aggregativi negli stabili del Comune e dell’Aler. Per l’estate 2017, inoltre, l’amministrazione comunale cerca volontari disposti ad affiancare gli operatori nella fase di assistenza per anziani e disabili. Le candidature possono essere inviate via mail all’indirizzo iniziative.sociali@comune.milano.it.