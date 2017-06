Elezioni Regno Unito: May e i Conservatori al primo posto, ma perdono seggi. Parlamento “appeso”. I tabloid attaccano la premier

(Londra) Una Theresa May “impiccata, sventrata e squartata”. Il vendutissimo tabloid “Sun” non usa mezze parole per indicare la sconfitta della premier mentre la Bbc conferma che la Gran Bretagna ha un parlamento “appeso”, all’indomani delle elezioni generali dove hanno votato oltre 46 milioni di britannici, un milione in più dell’ultima volta. I Conservatori non hanno la maggioranza per poter governare e hanno perso almeno 13 seggi (le assegnazioni dei seggi uninominali sono al momento in corso). La May, che ha anticipato le elezioni perché sperava di rafforzare il proprio potere alla vigilia dei negoziati sul Brexit, avrà bisogno adesso del sostegno dei nordirlandesi del Dup se vuole rimanere al governo. Sempre che il suo partito non decida di pensionarla prima. Il laburista Corbyn ha guadagnato almeno 31 seggi e può permettersi di chiedere le dimissioni della premier. I giornali conservatori “Telegraph” e “Times”, insieme ai tabloid, parlano di “caos”, nei titoli di oggi, ma la necessità, sia per i Tories che per i Labour, di trattare e trovare alleati vorrà dire più moderazione. Non sappiamo ancora chi governerà la Gran Bretagna ma una coalizione sarà probabilmente più disponibile nei confronti dell’Unione europea durante le trattative per il Brexit, e sarà chiamata a fare fronte al terrorismo. L’approccio duro della May, che minacciava di andarsene dalla Ue sbattendo la porta, promettendo persino limitazioni dei diritti umani per far fronte agli attentati, non è piaciuto agli elettori.