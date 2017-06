Elezioni Regno Unito: Lord Alton (commentatore cattolico), situazione più complessa, negoziati in salita per il Brexit

(Londra) “Benché Theresa May, che aveva minacciato di rompere completamente con l’Unione europea, sia stata sconfitta, è probabile che un approccio duro a Bruxelles continui a prevalere. E i Conservatori dovranno allearsi con i nordirlandesi del partito Dup per avere una maggioranza in parlamento”. A commentare per il Sir il post elezioni britanniche è il cattolico più influente del Regno Unito, quel Lord Alton che, per anni, ha difeso, a Westminster, i temi più cari alla Chiesa cattolica. “Tuttavia”, continua ancora il Pari del Regno, “alla Camera dei Comuni vi sarà anche una maggioranza più moderata disposta a sostenere parti della legislazione sul Brexit che sono per un compromesso tra la Gran Bretagna e la Ue”. Insomma il giorno dopo la consultazione si evidenzia un panorama complicatissimo che richiederà “immaginazione e inventiva, anche da parte dell’Unione europea, perché bisognerà andare oltre la posizione di oggi che vuole il Regno Unito fuori oppure dentro l’Europa”. “Corbyn, dato per spacciato dal suo stesso partito alla vigilia, è riuscito a recuperare i voti delle classi più povere, che erano andati allo Ukip, la formazione nata per portare la Gran Bretagna fuori dall’Ue, e il fatto che i Liberaldemocratici, l’unico partito che vuole un nuovo referendum sul Brexit, abbiano ottenuto soltanto il 7%, dimostra che l’elettorato non vuole tornare alle urne su questa questione”, conclude Lord Alton.