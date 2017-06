Elezioni Regno Unito: Coulter (London School of Economics), “possibile che negoziati Brexit si interrompano e vengano indette nuove elezioni”

“Confusione e caos. Le divisioni sull’Europa, da sempre al centro della politica britannica, hanno provocato un disastro a Westminster dal quale non si vede via d’uscita e l’economia verrà dannegiata in modo grave come conseguenza di tutto questo”. Steve Coulter, docente di politica economica europea alla “London School of Economics”, spiega al Sir che “l’identità britannica si trova sempre in conflitto quando si tratta di Europa, ma ci troviamo anche in una congiuntura politica molto difficile con tanti trend destabilizzanti”: “Il Regno Unito esce da sette anni di dura austerità ed è minacciato dal terrorismo che Corbyn non sembra in grado di affrontare e del quale la May è indirettamente responsabile per aver tagliato i fondi a polizia e servizi segreti”. Inoltre, la divisione tra laburisti e conservatori non è mai stata così netta con il leader laburista di estrema sinistra e la May che proviene dall’ala dura del partito, secondo l’esperto di politica economica. “Mentre la posizione dell’Unione europea è molto chiara, quella britannica è confusa e la premier May arriva ai negoziati, tra undici giorni, molto indebolita e disposta a tanti compromessi”, aggiunge Coulter. “È certo che quell’hard Brexit, minacciato dalla premier, che diceva di essere disposta a una rottura netta con Bruxelles, non succederà. Ed è possibile che i negoziati si interrompano e vengano indette nuove elezioni”.