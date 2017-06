Educazione: Acli Roma, sabato 10 giugno la “Festa del gioco e dei mestieri”

Sarà il “Giardino incantato” di piazza Pietro Merolli, a Roma, ad ospitare sabato 10 giugno la “Festa del gioco e dei mestieri” promossa dalle Acli di Roma e provincia, con la cooperativa agricola “Il Trattore” e l’impresa sociale Enaip. L’iniziativa, in programma dalle 16 alle 19, è patrocinato dal Municipio Roma XII e verrà realizzata in collaborazione con il Comitato di Quartiere Monteverde Nuovo. La festa di sabato 10 – si legge in un nota – è “aperta a tutte le famiglie del quartiere e del territorio” e “ha l’obiettivo di coinvolgere i bambini e i loro genitori in uno spirito di socializzazione, di inclusione attiva e di scambio intergenerazionale mediante percorsi didattico-educativi sulla tematica dei mestieri, antichi e moderni”. Alle 16 prenderanno il via i laboratori creativi per bambini dedicati a diversi mestieri: fotografo, parrucchiera, veterinario, giardiniere, erborista, soccorritore e altri. Dalle 17, giochi e animazione con le Trottole Acrobatiche a cura dei Trompos Cometa e Tornado Animazione, mentre alle 17.45 verrà offerta la merenda solidale con il pane recuperato grazie al progetto “il Pane a chi serve 2.0” delle Acli di Roma, gelati e “stuzzicherie”. Concluderanno la giornata lo sketch comico “C’era una volta il lavoro” della compagnia teatrale Punto&virgola e l’animazione musicale a cura di Organettomania. “La festa dei mestieri – spiega Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma – è il risultato tangibile dell’importanza della rete che negli ultimi due anni si è sviluppata intorno al ‘Giardino incantato’ di parco Merolli, fatta da associazioni, istituzioni, volontari, abitanti del quartiere e famiglie del territorio, in cui ognuno porta un po’ della propria esperienza per permettere a tutta la comunità di crescere e vivere in maniera migliore”.