Disabilità: Roma, giovedì 15 giugno all’Università Cattolica un convegno su “I diritti negati”

Sarà dedicato al tema “Il diritto negato. Persone con disabilità e salute” il convegno che si svolgerà giovedì 15 giugno presso la sala Germania del Centro Congressi Europa dell’Università Cattolica di Roma. Si tratta di un’iniziativa per fare “il punto sulla cura socio-sanitaria delle persone con disabilità”, promossa dal Centro di Ateneo di bioetica e dal Centro di Ateneo per la vita. “In Italia – si legge in una nota – quasi due strutture sanitarie su tre non hanno un percorso prioritario per i pazienti con disabilità che devono fruire di prestazioni ospedaliere e oltre il 78% degli ospedali non prevede spazi adatti di assistenza per le persone con disabilità intellettiva, motoria e sensoriale”. Inoltre c’è una difformità territoriale, visto che “per persone con disabilità cognitiva sono previsti percorsi sanitari nel 29% degli ambulatori e dei reparti del Nord Italia contro il 6,5% di quelli del Sud”. “Molti diritti negati – spiega Adriano Pessina, direttore del Centro di Ateneo di bioetica della Cattolica – derivano dal fatto che le nostre strutture e le nostre pratiche ‘funzionano’ a partire da un modello di paziente che di fatto non comprende le persone con disabilità: non si tratta di immaginare diritti speciali, ma semplicemente di trovare mezzi adeguati che permettano a tutti di usufruire pienamente del servizio sanitario”. I lavori del convegno, che prenderanno il via alle 14, saranno introdotti da Rocco Bellantone, Enrico Zampedri, mons. Claudio Giuliodori e da Adriano Pessina. Seguiranno gli interventi di Nicola Panocchia e di Serafino Corti. Seguirà la tavola rotonda, moderata da Maria Luisa Di Pietro, con la presenza di Luisella Bosisio Fazzi, Filippo Ghelma e Lorenzo Alvaro. Per le 16.45 è in programma la testimonianza “Vivere la disabilità, oltre la disabilità” degli attori Cesare Bocci e Daniela Spada, autori del libro “Pesce d’aprile”.