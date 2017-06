Diocesi: mons. Crociata (Latina) ha nominato nuovi parroci e vicari parrocchiali

Questa mattina, nel corso dell’assemblea del clero tenuta oggi presso la curia diocesana di Latina, il vescovo Mariano Crociata ha comunicato alcune nomine di parroci e vicari parrocchiali, e altri incarichi. In una lettera indirizzata ai presbiteri, ai diaconi, ai consacrati e a tutti i fedeli della diocesi di Latina Terracina-Sezze-Priverno, mons. Crociata ha spiegato che “anche quest’anno si è reso necessario compiere alcuni trasferimenti di sacerdoti da una parrocchia a un’altra, per far fronte ai bisogni pastorali dei fedeli e valorizzare al meglio le persone dei ministri ordinati disponibili”. A tutti è andato il ringraziamento del vescovo. “Una menzione particolare, in tal senso, desidero fare di don Giuseppe De Nardis, che lascia dopo 22 anni la parrocchia di S. Giuseppe Lavoratore di Latina scalo, per raggiunti limiti di età e per ragioni di salute, bisognosa di qualche attenzione maggiore”. Tra le novità, il saluto ai frati francescani conventuali, della provincia religiosa di Cracovia, che dopo decenni di servizio pastorale, lasceranno la parrocchia presso l’Abbazia di Fossanova. Un altro frate conventuale, fr. Adalberto Parylak, lascia la parrocchia di Molella (Sabaudia) per rientrare nella sua comunità religiosa. Mons. Crociata ha reso noto anche di aver nominat don Nello Zimbardi direttore dell’Ufficio per la pastorale scolastica e universitaria e per l’Insegnamento della religione cattolica (Irc); don Paolo Lucconi direttore dell’Ufficio per la Pastorale giovanile e vocazionale; don Paride Bove collaboratore dell’Ufficio per la Pastorale giovanile e vocazionale.