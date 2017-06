Diocesi: Grosseto, da lunedì 12 giugno i Grest parrocchiali per oltre 700 bambini e 300 animatori

Sarà “Onda perfetta” il tema che caratterizzerà l’esperienza dei Grest, al via nella diocesi di Grosseto da lunedì 12 giugno. Le prime a partire saranno quattro parrocchie di Grosseto: Addolorata, Cottolengo, Santa Famiglia e Santa Madre Teresa di Calcutta. Poi il 14 giugno sarà la volta di Roselle e il 19 di Castiglione della Pescaia. Nella prima settimana di luglio, infine, la parrocchia di san Giuseppe e la parrocchia di Batignano, che si avvarrà della collaborazione del centro culturale Frassati di Brescia. Per la prima volta – si legge in una nota “il percorso formativo e ricreativo si svilupperà sulla traccia preparata dalla Consulta diocesana di Pastorale giovanile con il responsabile don Stefano Papini utilizzando i testi e le canzoni dei ‘The Sun’, la rockband che sarà ospite ad ottobre della Settimana della bellezza”. Il percorso, che ha come protagonista san Pietro, è strutturato per l’arco di tre settimane e propone testi, bans, inno ufficiale, libretto per la preghiera quotidiana, balletto, manuale per i “labondatori”, schede dei giochi, magliette. “Saranno coinvolti non meno di 700 bambini e 300 animatori – prosegue la nota – che il 22 giugno, grazie anche alla fattiva collaborazione del Comune, si ritroveranno nel parco del diversivo e nei giardini di via Bulgaria, per la giornata diocesana, che avrà per tema ‘La forza della comunione’ e radunerà insieme in un unico luogo un migliaio di persone”. Per gli animatori dei Grest è in programma per il 1° luglio la festa “Maremessamangiare” a Castiglione della Pescaia.