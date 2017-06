Diocesi: Cerreto Sannita, apre lo Sportello antiusura “Mano Amica”. Mons. Battaglia, “prevenzione, solidarietà e accompagnamento”

Con la collaborazione della Fondazione antiusura “Interesse Uomo”, convenzionata con l’associazione “Libera”, apre ufficialmente i battenti lo Sportello antiusura “Mano Amica” della Caritas diocesana di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, fortemente voluta dal vescovo della diocesi, mons. Mimmo Battaglia. “Si tratta di un’opera-segno che va incontro – ha spiegato il direttore della Caritas diocesana, don Alfonso Calvano – alle difficoltà del territorio della nostra diocesi, che sono tante soprattutto dal punto di vista economico, per aiutare le persone attraverso l’ascolto e l’accompagnamento. Soprattutto negli ultimi anni la Chiesa e il mondo del volontariato si sono trovati praticamente da soli ad affrontare certe problematiche. È, per questo, ancora più necessario fare rete con chi già si occupa di tali tematiche”. Obiettivo di questo Sportello sarà “offrire percorsi di prevenzione, di aiuto e di assistenza alle persone che vivono particolari e delicate situazioni di disagio economico, per non farle cadere vittime degli usurai, attraverso prestiti di garanzia che abbiano funzione pedagogica per educare a saper gestire i soldi e per denunciare coloro che praticano il reato di usura”.

“Questo Sportello antiusura – ha dichiarato il vescovo Battaglia – è un primo tentativo di risposta a quello che è un bisogno concreto del nostro territorio, a quelle che sono le ferite, le fragilità e le fatiche. È ora di passare dal solo assistenzialismo fine a se stesso al rendere protagoniste le persone, ad ascoltarle, a non lasciarle da sole liberandole dalle catene attraverso la loro responsabilizzazione, che può avvenire soltanto nella corresponsabilità di tutti per tutti e nel farci carico delle difficoltà gli uni degli altri. Tre le parole-chiavi: prevenzione, solidarietà e accompagnamento. Prevenzione attraverso l’educazione alla legalità e alla giustizia sociale, solidarietà attraverso l’ascolto e accompagnamento dando speranza attraverso azioni concrete”. “Su queste tre basi – ha concluso il presule – sorgeranno anche altri due tentativi di risposta: la Casa della Pace e la cooperativa di comunità ‘I Care’, che verrà presentata sempre nell’episcopio di Cerreto Sannita sabato 24 giugno”. Referente dello Sportello antiusura “Mano Amica” sarà Giuseppe Conti e lo Sportello starà aperto presso la sede della Caritas diocesana (Cerreto Sannita, via Coste, 1) il martedì dalle ore 10 alle ore 12 e il giovedì dalle ore 16 alle ore 19.