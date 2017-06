Diocesi: Caritas Agrigento, domani raccolta straordinaria di prodotti di prima necessità nei supermercati

Torna domani nelle Caritas parrocchiali dell’arcidiocesi di Agrigento la raccolta straordinaria di prodotti di prima necessità. Otto milioni di cittadini in Italia soffrono di povertà alimentare e le persone che vivono grazie a pacchi alimentari o pasti gratuiti presso le mense sono oltre 4 milioni, di questi oltre 400 mila sono bambini che hanno meno di 5 anni. Per questo, dopo le prime edizioni del 2015 e del 2016 che hanno visto l’impegno di 11 Caritas parrocchiali dell’arcidiocesi di Agrigento (Agrigento, Porto Empedocle, Raffadali, Sciacca e San Giovanni Gemini) e oltre 100 volontari che hanno svolto la raccolta in 36 supermercati, domani torna la raccolta straordinaria nei supermercati della provincia di Agrigento che aderiscono all’iniziativa. Sarà possibile acquistare e donare alimenti a lunga conservazione e prodotti per l’igiene alle Caritas parrocchiali locali per sostenere le iniziative di contrasto alle povertà ed il sostegno alle famiglie del territorio. I beni richiesti sono pasta, riso, biscotti, olio, pelati, latte, tonno, zucchero, mais, legumi, caffè; prodotti per bambini (pannolini, pastina, omogeneizzati, formaggini, succhi di frutta); detersivi, tovaglioli, fazzoletti, carta igienica, assorbenti, bagno schiuma, shampoo, dentifrici, spazzolini. “Invitiamo tutte le persone a vivere con noi la raccolta straordinaria”, dichiara il direttore della Caritas diocesana, Valerio Landri. Per conoscere i luoghi dove si svolgerà l’iniziativa: mailto:segreteria@caritasagrigento.it