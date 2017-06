Diocesi: card. Scola sabato ordinerà 12 nuovi sacerdoti, fra i quali tre religiosi

Sabato 10 giugno, alle ore 9, l’arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, ordinerà in duomo 12 nuovi sacerdoti, 9 della diocesi di Milano e 3 appartenenti agli Ordini religiosi. Alla celebrazione parteciperanno oltre ai familiari dei futuri presbiteri, gli amici, i fedeli delle parrocchie. “Saranno proprio i parrocchiani – spiega una nota della curia – che li hanno visti crescere e quelli che li hanno conosciuti durante gli studi che li festeggeranno sul sagrato della cattedrale al termine della celebrazione” (trasmessa in diretta su Chiesa Tv, Radio Mater e www.chiesadimilano.it). Dopo l’ordinazione i 9 sacerdoti novelli della diocesi continueranno a prestare servizio nelle comunità a cui sono stati destinati all’inizio del diaconato. Sarà questa la loro prima destinazione che durerà per un periodo minimo di 5 anni. Con loro saranno ordinati sacerdoti anche tre religiosi.