Diocesi: Ancona-Osimo, nel pomeriggio “Il lavoro anima della società, tra innovazione e ricostruzione” chiude “Le giornate dell’anima”

Si chiuderanno oggi pomeriggio, ad Ancona, “Le giornate dell’anima”, ideate dall’arcivescovo di Ancona-Osimo, card. Edoardo Menichelli, e coordinate dal referente regionale per il Progetto culturale della Chiesa italiana. L’appuntamento conclusivo, dedicato a “Il lavoro anima della società, tra innovazione e ricostruzione”, sarà ospitato dalle 15 presso la Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche. “Il tema del lavoro”, si legge in una nota, è “la più importante emergenza nazionale, specie se riferita ai giovani ed è anche il tema su cui tutta la Chiesa italiana intende riflettere quest’anno con una serie di appuntamenti che culmineranno nella 48ª Settimana Sociale dei Cattolici in Italia che si terrà in autunno a Cagliari”. “Anche il nostro appuntamento – spiegano i promotori – vuole essere una tappa di avvicinamento all’evento nazionale di Cagliari e vedrà quale relatore principale Leonardo Becchetti, economista ed editorialista di Avvenire, nonché componente del Comitato organizzatore delle Settimane sociali”. L’incontro sarà aperto dal card. Menichelli e proseguirà con i saluti di Antonio Mastrovincenzo e di Sauro Longhi. L’introduzione sarà affidata a Gabriele Darpetti, delegato della Conferenza Episcopale delle Marche (Cem) per i problemi sociali e il lavoro, a cui faranno seguito delle testimonianze di imprenditori e imprenditrici del progetto Policoro. Poi sarà la volta di Leonardo Becchetti e successivamente di Francesco Maria Chelli e di Marco Luchetti. In programma anche gli interventi di rappresentanti di associazioni ecclesiali, sindacali e di categoria. Presiederà i lavori mons. Armando Trasarti, presidente della Commissione regionale per i problemi sociali e il lavoro della Cem, a cui saranno affidate le conclusioni.