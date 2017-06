Avvenire: la prima pagina di domani 10 giugno. Reddito d’inclusione, voto in Inghilterra, intercettazioni del boss mafioso Graviano

È la notizia dell’incoraggiante spinta impressa dal Governo al reddito d’inclusione, con il varo del decreto legislativo che introduce la “misura nazionale di contrasto alla povertà” il titolo di apertura di “Avvenire” di domani, sabato 10 giugno. All’esito del voto in Inghilterra sono invece dedicati la fotonotizia, l’ampia analisi politica di Marco Olivetti e l’editoriale in cui Giorgio Ferrari spiega l’”errore letale commesso da Theresa May”, cioè “credere che l’elettorato della Brexit coincidesse con quello conservatore” mentre “a dispetto delle apparenze non era la sicurezza ciò che la gente chiedeva, o comunque non solo”, ma “una politica meno muscolare e più solidale, meno classista e più popolare. Popolare, non populista”. Le intercettazioni in carcere del boss mafioso Giuseppe Graviano, che chiama in causa Silvio Berlusconi, si guadagnano il titolo a centro pagina per la loro evidente ricaduta sulla scena politica del Paese. Grande risalto anche a un’inchiesta sul sisma in Centro Italia che mette al centro il problema della rimozione di milioni di metri cubi di macerie e del loro smaltimento, ancora tutti da realizzare. La giornata del Papa trova infine spazio con un richiamo al suo discorso al Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso nel quale Francesco ha rilanciato la necessità di conferire alla donna uno spazio e un ruolo più congrui nelle vita sociale, economica ed ecclesiale. Giorgio Paolucci, veterano del tradizionale gesto mariano di fine anno scolastico, anticipa contenuti e suggestioni del pellegrinaggio notturno Macerata-Loreto, in programma nella notte tra sabato e domenica.