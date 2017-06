Università: Pul, per “Adotta uno studente” già 600 borse di studio finanziate

Nel mondo sono numerose le persone religiose o laiche che hanno grandi doti intellettuali e umane ma si trovano nella condizione di non poter studiare. “Adotta uno studente” è la campagna della Fondazione Civitas Lateranensis che nasce alla luce della sua stessa mission: “Dare ai meno abbienti una preparazione universitaria per potere fare del bene nel mondo”. Dal 2009 – informano i promotori dell’iniziativa – sono state oltre 600 le borse di studio finanziate attraverso lasciti e donazioni che hanno sostenuto ecclesiastici e laici da tutti i continenti. “Il Papa ce lo ha detto fin dai primi discorsi sull’educazione”, dice Giulio Carpi, consigliere delegato della Fondazione Civitas Lateranensis – ‘Sappiate distinguervi per la vostra costante attenzione alla persona, in modo speciale agli ultimi, a chi è scartato, rifiutato, dimenticato’ – e ‘Adotta uno Studente’ è anche un appello alla comunità tutta per sostenere lo sviluppo dei talenti, per favorire la crescita di chi non ha risorse ma doti straordinarie”. Chi deciderà di partecipare al sostegno di un corsista potrà “contribuire direttamente all’opera di innovazione della Chiesa, rendendola capillare e concreta; sostenere persone dotate di talento e nella necessità di innovare le chiese locali; vedere ricadere il valore e l’effetto del proprio investimento non solo sui corsisti partecipanti alla scuola ma anche sui loro territori di appartenenza”.