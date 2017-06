Ucid: Ghidella eletto presidente. “Vorremmo contribuire alla creazione di una nuova classe dirigente rivolgendoci ai giovani”

Riccardo Ghidella è il nuovo presidente Ucid (Unione cristiana imprenditori dirigenti, fondata nel 1947). Lo ha eletto ieri sera, all’unanimità, Consiglio nazionale per il triennio sociale 2017-2020. Ghidella è attualmente presidente regionale Ucid del Piemonte e succede a Giancarlo Abete alla presidenza nazionale. “Ringrazio i soci per la fiducia accordata a me e alla nostra squadra – commenta Ghidella – per questa importante sfida, che insieme desideriamo vincere per il bene comune. Ucid nel prossimo triennio si pone l’obiettivo di essere un nuovo riferimento degli imprenditori, dirigenti e professionisti che, in ogni territorio, desiderino offrire ai propri stakeholder soluzioni operative e formative per la gestione dell’impresa e della pubblica amministrazione, che coniughi competitività e centralità della persona”. “Vorremmo contribuire alla creazione di una nuova classe dirigente rivolgendoci ai giovani con soluzioni innovative d’impresa e di amministrazione pubblica basate sui valori cristiani. Intendiamo essere l’hub culturale e di azione, in Italia ed a livello internazionale, fra il mondo economico e del lavoro, le istituzioni e la società civile, per offrire cambiamento, speranza e costruzione del bene comune”.