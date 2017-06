Società S. Vincenzo de’ Paoli: il 10 giugno a Napoli il prossimo incontro del progetto “Solidarity Pass”

Partecipazione, passione e laboriosità. E’ il clima che caratterizza gli incontri territoriali del progetto Solidarity Pass. Dopo l’appuntamento di Pergusa (Enna), lo scorso 28 maggio è stata la volta di Cagliari. Il 10 giugno il prossimo grande evento a Napoli, dove si riuniranno i Consigli centrali di Napoli, Capri, Irpinia Sanno Vulture e Bari Castellaneta. Realizzato dalla Società di San Vincenzo De Paoli con il sostegno della Fondazione Con il sud nell’ambito del Bando volontariato – Reti nazionali 2015, il progetto si pone l’obiettivo di migliorare l’intervento a favore dei soggetti svantaggiati nelle regioni del Sud. Solidarity Pass mira a restituire dignità alle persone in difficoltà coinvolgendole in un percorso di crescita personale che permette loro di acquisire nuove competenze anche attraverso strumenti innovativi come Social Bonus e Banca del Tempo. All’incontro hanno partecipato Antonio Gianfico, presidente nazionale della Società di San Vincenzo De Paoli, Monica Galdo, responsabile del progetto, e Vincenzo Secci, membro della Giunta esecutiva. I lavori, riferisce un comunicato, “si sono svolti in un clima di condivisione e confronto” e “hanno fatto emergere importanti questioni che saranno poi rese note e trattate nell’incontro interregionale dal 1° al 3 dicembre 2017 a Napoli”. L’esperienza di Cagliari verrà replicata il 10 giugno in Campania, Basilicata e Puglia; il 1 luglio la Calabria. Accanto agli incontri territoriali il confronto proseguirà anche online attraverso il webinar con l’utilizzo della piattaforma www.travinceziani.com